Ярославль, 14 февраля, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Тело 22-летней девушки нашли во Фрунзенском районе Ярославля на улице Доронина. Об этом 14 февраля сообщает портал 76.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По словам соседей, девушку могли до смерти избить. Они утверждают, что она скончалась на руках прибывших врачей.

В свою очередь, в региональном управлении Следственного комитета РФ отметили, что на теле не было внешних признаков насильственной смерти.

В настоящее время следователи пытаются разобраться, что стало причиной смерти. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.