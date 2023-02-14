Москва, , 11:49 — REGNUM Мать олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова Валентина Костомарова опровергла сообщения об ампутации кистей рук фигуристу.

Роман Костомаров © Артур Лебедев/ТАСС

«Половина того, что сейчас пишут, — неправда. Мы не будем пока давать никакой новой информации. Всему свое время», — сказала она Telegram-каналу Shot.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на собственные источники сообщила, что из-за гангрены, начавшейся после коронавирусной инфекции, российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров лишился кистей обеих рук.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Его состояние было крайне тяжёлым, потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции лёгких.