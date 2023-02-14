Спасатели России завершают поисково-спасательные работы в Сирии и Турции
Москва, 14 февраля 2023, 11:51 — REGNUM Спасатели России завершают работы в зоне действия ликвидации последствий землетрясений в Сирии и Турции. Об этом 14 февраля заявил глава МЧС России Александр Куренков, сообщает пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале.
По словам Куренкова, президент России Владимир Путин принял решение о выводе группировки МЧС России из зоны ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии.
Отмечается, что спецборт МЧС России доставит жителям Турции, пострадавшим от землетрясения, 36 тонн гуманитарной помощи.
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