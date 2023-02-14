Москва, , 11:51 — REGNUM Спасатели России завершают работы в зоне действия ликвидации последствий землетрясений в Сирии и Турции. Об этом 14 февраля заявил глава МЧС России Александр Куренков, сообщает пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале.

Последствия землетрясения в городе Хатай. Турция. Февраль 2023 ИА REGNUM © Дмитрий Сухов

По словам Куренкова, президент России Владимир Путин принял решение о выводе группировки МЧС России из зоны ликвидации последствий землетрясения в Турции и Сирии.

Отмечается, что спецборт МЧС России доставит жителям Турции, пострадавшим от землетрясения, 36 тонн гуманитарной помощи.

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