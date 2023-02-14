Пенза, , 11:40 — REGNUM В Пензенской области четверо подростков задержаны за диверсию на железной дороге. Установлено, что задание вывести из строя важную инфраструктуру они получили с Украины через Telegram, за диверсии им перевели 40 тысяч рублей.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

«Трое подростков подожгли релейный шкаф, в котором установлено оборудование, помогающее осуществлять сигнализацию, централизацию, блокировку, то есть использующееся для предотвращения столкновений поездов, сходов с рельсов и др.», — пояснил источник ИА Регнум.

Уголовное дело о диверсии было возбуждено 6 февраля. При этом сами преступления были совершены еще перед новым годом.

«Поначалу диверсию квалифицировали как «умышленное уничтожение имущества», поскольку всё выглядело как обычная подростковая шалость. Не было важной составляющей — умысла на выведение из строя важной инфраструктуры», — добавил собеседник ИА Регнум.

По уголовному делу задержаны 17-летний безработный Данила Н., 19-летний студент Пензенского госуниверситета архитектуры и строительства Игорь М., 24-летний безработный Рузибой П., и 18-летний безработный Николай П.

По данным следствия, 21 декабря подростки подожгли релейный шкаф мачтового светофора на перегоне между станциями Пенза-1 и Пенза-2, а на следующий день подожгли пост секционирования контактной сети.

В ходе расследования было установлено, что указания о поджогах подросткам дал пользователь мессенджера Telegram с Украины, при этом он прислал подробную инструкцию, как приготовить горючую смесь, как совершить преступление и при этом не попасться в руки полиции. После исполнения диверсий исполнители получили 10 000 и 30 000 рублей от заказчика.

Сейчас трое подростков арестованы судом на время следствия, не под стражей находится только их несовершеннолетний соучастник. Часть вторая статьи 281 УК РФ («Диверсия») предполагает наказание от 12 до 20 лет колонии.

За последнее время это уже не первое уголовное дело о диверсии на железной дороге. 30 января стало известно о задержании сотрудниками ФСБ в Московской области троих подростков. Школьники также получили задание повредить железнодорожные пути от неизвестных в Telegram за денежное вознаграждение. В ночь на 7 февраля в той же Пензенской области неизвестные сожгли релейный шкаф на железной дороге, из-за чего были задержаны четыре пассажирских поезда. В последнем случае произошедшее также квалифицировали как «умышленное уничтожение имущества», однако не исключено, что дело будет переквалифицировано на статью «Диверсия». В декабре в Подмосковье был задержан еще один подозрительный мужчина, фотографировавший объекты железнодорожной инфраструктуры близ секретной части Минобороны.