Львов, Украина, , 11:38 — REGNUM Во Львове и Львовской области разрушены практически все электроподстанции, сообщил мэр города Андрей Садовой.

Львов Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«У нас уничтожены практически все электроподстанции в пределах Львова и области», — цитирует его «РБК-Украина».

Он добавил, что электроснабжение города и области является большой проблемой, вместе с тем «электрики находят нестандартные решения, поэтому промышленность и учреждения, которые должны обеспечить город, работают».

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях третий день подряд планируется не отключать электричество. Вместе с тем в некоторых энергоузлах возможны стабилизационные отключения по графику из-за повреждения сетей НЭК.

Напомним, что в результате регулярных ударов по украинской энергоструктуре энергетическому сектору Украины был нанесён огромный ущерб.

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