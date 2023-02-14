Мэр Львова заявил, что в городе разрушены почти все электроподстанции
Львов, Украина, 14 февраля 2023, 11:38 — REGNUM Во Львове и Львовской области разрушены практически все электроподстанции, сообщил мэр города Андрей Садовой.
Он добавил, что электроснабжение города и области является большой проблемой, вместе с тем «электрики находят нестандартные решения, поэтому промышленность и учреждения, которые должны обеспечить город, работают».
Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях третий день подряд планируется не отключать электричество. Вместе с тем в некоторых энергоузлах возможны стабилизационные отключения по графику из-за повреждения сетей НЭК.
Напомним, что в результате регулярных ударов по украинской энергоструктуре энергетическому сектору Украины был нанесён огромный ущерб.
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