Тула, , 11:36 — REGNUM Общероссийский народный фронт организовал вторую реабилитационную программу для ветеранов специальной военной операции на территории Украины. Об этом говорится в аккаунтах общественного движения в социальных сетях.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Второй лагерь, как и первый, находится в Тульской области.

По словам члена центрального штаба фронта, военкора Первого канала Ирины Куксенковой, реабилитацию проходят 20 защитников Донбасса со всей страны.

«У нас 20 ветеранов, которые получили тяжелые ранения. Здесь они проходят реабилитацию, а также вовлекаются в параолимпийский спорт», — заявила она, добавив, что в эту программу были добавлены физиотерапия и восстановительные процедуры.

В лагере мужчины, получившие увечья, восстанавливаются, общаются с психологами, занимаются спортом, посещают мастер-классы и возвращаются к полноценной жизни.