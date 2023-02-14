Анкара, 14 февраля, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Два человека были извлечены из-под завалов в Турции спустя 198 часов после землетрясений. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

По информации журналистов, на девятый день после землетрясений в турецком Кахраманмараше из-под завалов были спасены два человека.

Как передавало ИА REGNUM, город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп полностью снесут после разбора завалов, а затем отстроят заново.