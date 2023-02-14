Брюссель, , 11:28 — REGNUM НАТО в конфликте с Россией не участвует, но продолжит помогать Киеву поставками сложной техники и вооружений. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил 14 февраля в Брюсселе.

Армия НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Украина «вправе защищать себя», а НАТО вправе помогать ей в этом. Вместе с ходом войны менялись и виды поставляемых вооружений, так, сейчас важно передать Киеву тяжёлое вооружение, танки, БМП и боеприпасы.

«Поэтому НАТО и союзники — не часть конфликта, но мы поддерживаем Украину», — сказал Столтенберг журналистам по прибытии на заседание министров обороны стран альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о поставках Украине самолётов Столтенберг назвал не самым срочным, но подтвердил, что дискуссия об этом продолжается.