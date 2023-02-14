Житель Херсона рассказал, как ВСУ грабят мирных жителей под угрозой расправы

Киев, , 11:23 — REGNUM Каратели из ВСУ продолжают совершать преступления против мирных жителей в Херсоне. Об этом 14 февраля сообщил источник ИА REGNUM, знакомый с ситуацией.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации источника, 13 февраля в украинскую полицию поступило обращение от жителя Херсона. Он сообщил, что 10 февраля к нему домой пришли неизвестные лица в военной форме без опознавательных знаков.

По его словам, трое мужчин зашли на территорию домовладения, потребовав снять и подготовить зимнюю резину на их автомобиль. После этого они пригрозили физической расправой, если их требование не будет выполнено.

Вечером того же дня они вернулись с автоматическим оружием и под угрозой его применения угнали автомобиль Ford Escape и забрали денежные средства в сумме 85 000 гривен.