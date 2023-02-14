Тула, , 11:22 — REGNUM Участника СВО, лишившегося конечности в ходе выполнения боевых задач, после реабилитации включили в параолимпийскую сборную России. Об этом сообщает пресс-служба Народного фронта.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

По её информации, в Тульской области продолжается проект по реабилитации ветеранов спецоперации. Здесь бойцы, которые получили тяжёлые увечья, восстанавливают здоровье, посещают мастер-классы, занимаются спортом и возвращаются к полноценной жизни.

Уточняется, что Ростислав является одним из первых выпускников данного проекта. До спецоперации он работал на заводе и занимался фехтованием. На фронте в ходе боя он лишился конечности.

«В реабилитационном лагере на Ростислава обратил внимание тренер, и теперь парень в параолимпийской сборной России», — говорится в сообщении.