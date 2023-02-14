Москва поставит в регионы 3 тыс. автомобилей «Москвич 3» для такси и каршеринга

Москва, , 11:14 — REGNUM Из Москвы в другие регионы России будет поставлено 3 тыс. автомобилей марки «Москвич 3» для такси и каршеринга. Об этом 14 февраля сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Автомобили «Москвич 3» © Антон Новодережкин/ТАСС

«3 тыс. автомобилей марки «Москвич 3» поставим для такси и каршеринга по всей стране уже в ближайшее время», — написал Собянин.

Он сообщил, что завод «Москвич» и группа компаний «Яндекс» подписали соглашение с графиком поставок на 2023 год. В 2023 году запланировано производство 50 тысяч машин, из которых 10 тысяч — с электродвигателем.

По словам Собянина, у завода сформирована собственная дилерская сеть, которая включает в себя 52 центра в 23 российских городах.

Он добавил, что только для московского рынка требуется от 30 тыс. до 40 тыс. новых автомобилей в год.