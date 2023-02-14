Вашингтон, 14 февраля, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Американские военные специалисты обнаружили в обломках сбитого китайского аэростата электронный механизм и датчики, сообщает New York Post со ссылкой на данные северного командования вооруженных сил США.

Program Executive Office Soldier Американские военные

Отмечается, что сбитый китайский аэростат мог использоваться в целях сбора разведданных.

«Командам удалось извлечь значительное количество обломков, включая все приоритетные датчики и электронные компоненты, а также крупные части конструкции», — уточнили военные.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 12 февраля ВВС Канады и США сбили четыре летательных аппарата в небе над своими территориями. Удалось установить причину появления только одного из них — аэростата из Китая.

Ранее летчик-истребитель Райан Грейвс рассказал, что неопознанные объекты, демонстрирующие исключительные возможности, регулярно пролетают над военными объектами и полигонами США.