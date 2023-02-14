АТОР не видит предпосылок к изменению качества отдыха в Турции после землетрясения

Москва, , 11:21 — REGNUM Ассоциация туроператоров России (АТОР) не видит предпосылок к изменению качества сервиса на курортах Турции, не затронутых землетрясением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление исполнительного директора организации Майи Ломидзе.

Последствия землетрясения в городе Хатай. Турция. Февраль 2023 ИА REGNUM (с) Дмитрий Сухов

По её словам, пострадавшие регионы не пользовались популярностью у туристов из России.

Как отметил гендиректор туроператора ITM group Константин Мальков, природные катаклизмы не способны изменить ситуацию на популярных туристических направлениях. Он отметил, что Турция создаёт «уникальный продукт», который практически неподвластен политическим кризисам и пандемии.

«Наш прогноз: к майским праздникам отрасль полностью восстановится», — сказал Мальков.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем девять часов. В результате инцидента погибли свыше 31 тыс. человек.