Москва, 14 февраля, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Ассоциация туроператоров России (АТОР) не видит предпосылок к изменению качества сервиса на курортах Турции, не затронутых землетрясением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление исполнительного директора организации Майи Ломидзе.

ИА REGNUM Дмитрий Сухов Последствия землетрясения в городе Хатай. Турция. Февраль 2023

По её словам, пострадавшие регионы не пользовались популярностью у туристов из России.

Как отметил гендиректор туроператора ITM group Константин Мальков, природные катаклизмы не способны изменить ситуацию на популярных туристических направлениях. Он отметил, что Турция создаёт «уникальный продукт», который практически неподвластен политическим кризисам и пандемии.

«Наш прогноз: к майским праздникам отрасль полностью восстановится», — сказал Мальков.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем девять часов. В результате инцидента погибли свыше 31 тыс. человек.