Вашингтон, 14 февраля, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Сообщениями об неопознанных летающих объектах власти США намерены отвлечь внимание граждан от причин взрыва «Северных потоков». Об этом написал сын экс-президента США Дональд Трамп — младший в своем телеграм-канале.

Ron Sachs/Zuma/TASS Дональд Трамп — младший

Он опубликовал картинку, на которой изображены большой розовый надувной слон с подписью «США подорвали «Северный поток» и женщина, которая отвернулась к полке с продуктами, подписанной «НЛО».

«Вот такой симпатичный блестящий предмет, чтобы отвлечь вас от того, что мы вроде бы совершили акт войны против России», — написал Трамп-младший.

Как передавало ИА REGNUM, экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден назвал действия властей США в связи с появлением в воздушном пространстве страны неопознанных объектов «искусственно вызванной паникой».