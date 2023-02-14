Брюссель, , 11:20 — REGNUM Поставка Украине танков, БМП и боеприпасов — приоритетный вопрос для НАТО, вопрос самолётов не самый срочный. Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил 14 февраля по прибытии на заседание министров обороны стран альянса в Брюсселе.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, сначала в НАТО сочли важным поставить Украине лёгкие противотанковые вооружения, затем — продвинутые артиллерийские системы. Потом стала очевидна необходимость в продвинутых системах ПВО, теперь — в тяжёлом вооружении.

Приоритетом в поставках Украине сейчас являются танки, БМП и боеприпасы, вопрос самолётов не самый срочный, но дискуссия продолжается.

«Тема самолётов — не срочная в настоящее время. У нас идут консультации по типам систем, которые нужно поставлять Украине», — сказал Столтенберг.

НАТО не считает себя участником конфликта с Россией, но продолжит поставки Киеву, также заявил генсек альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля Столтенберг заявил, что конфликт между Россией и Украиной начался ещё в 2014 году. НАТО в связи с этим провело самое значительное наращивание военных сил за много лет.