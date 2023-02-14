Москва, , 11:03 — REGNUM Военные учения стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство» вместо Армении пройдут в Киргизии, сообщил 14 февраля начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

Силы ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«На завершающем этапе на территории Кыргызской Республики планируется проведение совместных учений с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в существующей на сегодняшний день ситуации Армения не собирается проводить учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2023 году.

При этом ранее в Минобороны РФ сообщали о планах провести в 2023 году в Армении совместные учения миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство — 2023».