Учения стран ОДКБ «Нерушимое братство» вместо Армении пройдут в Киргизии
Москва, 14 февраля 2023, 11:03 — REGNUM Военные учения стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство» вместо Армении пройдут в Киргизии, сообщил 14 февраля начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в существующей на сегодняшний день ситуации Армения не собирается проводить учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2023 году.
При этом ранее в Минобороны РФ сообщали о планах провести в 2023 году в Армении совместные учения миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство — 2023».