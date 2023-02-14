В «Шиннике» прокомментировали информацию о драке с украинскими футболистами в Турции

Ярославль, , 11:01 — REGNUM Руководство ярославского футбольного клуба «Шинник» разбирается в обстоятельствах инцидента, произошедшего с командой на сборах в Анталии (Турция). Об этом 14 февраля заявил «Спорт-Экспрессу » генеральный директор клуба Сергей Кулаков.

Футбольный стадион «Шинник» © Сергей Беляков/РИА Новости

«Сейчас мы разбираемся в обстоятельствах. Я нахожусь в Ярославле, поэтому мне сложнее понять, что произошло на самом деле», — сказал Кулаков.

Он добавил, что клуб опубликует свою позицию на официальном сайте, как только выяснятся все обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 13 февраля в турецком отеле произошла массовая драка между российскими футболистами из «Шинника» и украинскими игроками клуба «Минай».

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