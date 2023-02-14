Глава штаба ОДКБ: Запад расшатывает обстановку в зоне ответственности организации

Москва, , 11:08 — REGNUM Западные страны расшатывают обстановку в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 14 февраля заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

Силы ОДКБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Основным источником вызовов и угроз военной безопасности является деструктивная деятельность части западных элит по расшатыванию обстановки вокруг организации и внутри отдельных ее государств-членов», — сказал он, назвав обстановку в зоне ответственности ОДКБ «сложной и напряженной».

Сидоров также отметил рост контингента Североатлантического альянса в Восточной Европе. По его словам, с февраля 2022 года численность коалиционных сил в данном регионе увеличилась в два с половиной раза, с 13 до 33 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад исторически мешает сближению России и Германии, так как опасается образования очень влиятельного альянса.