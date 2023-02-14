WP: США предупредили Украину о «поворотном моменте»

Вашингтон, , 11:05 — REGNUM Предоставив Украине очередной пакет военной помощи, США понуждают киевские власти к активным боевым действиям. О том, что в противном случае, при столкновении с «поворотным моментом», будет сложно добиться от конгресса тех же объемов поддержки, пишет Washington Post.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, помощники американского президента Джо Байдена настаивают на том, чтобы Украина отвоевала как можно больше территорий в ближайшие месяцы, прежде чем сесть за стол переговоров. Белый дом считает, что «поворотный момент» в украинском конфликте наступит этой весной.

«Мы продолжим пытаться внушить руководству Украины, что мы ничего не можем делать вечно», — приводит газета слова одного из чиновников.

Газетную статью в Washington Post прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова:

«То, что называется «война Запада против России до последнего украинца». Американские неолибералы уничтожили Украину и истребляют украинский народ. Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам».

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Стремясь еще больше накалить ситуацию, Вашингтон манипулирует заявлениями, что Украине будет сложнее получать такие объемы военной помощи, — пишет известный телеграм-канал readovkanews:

«Заявляя о возможном уменьшении объема поставок, США допускают, что могут отправить свои боевые истребители F-16 на Украину, которые сейчас находятся на вооружении у других стран».

О направлении Украине крупного пакета военной помощи может быть объявлено уже на следующей неделе, тогда же вероятны новые санкции против РФ, уведомила американская ежедневная газета Washington Post.

«Вот к чему такой извилистый путь для уничтожения ненужных денег? Может, те $10 млрд просто сжечь на площади возле Белого дома? Хоть американские бездомные согреются», — иронизирует в своем телеграм-канале российский журналист и политолог Руслан Осташко.

Как сообщало ИА REGNUM, США выделили Украине военную помощь и понуждают к активным боевым действиям с Россией для того, чтобы забрать как можно больше территории в ближайшие месяцы, прежде чем Киев сядет за стол переговоров.

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