Вашингтон, 14 февраля, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Предоставив Украине очередной пакет военной помощи, США понуждают киевские власти к активным боевым действиям. О том, что в противном случае, при столкновении с «поворотным моментом», будет сложно добиться от конгресса тех же объемов поддержки, пишет Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По данным издания, помощники американского президента Джо Байдена настаивают на том, чтобы Украина отвоевала как можно больше территорий в ближайшие месяцы, прежде чем сесть за стол переговоров. Белый дом считает, что «поворотный момент» в украинском конфликте наступит этой весной.

«Мы продолжим пытаться внушить руководству Украины, что мы ничего не можем делать вечно», — приводит газета слова одного из чиновников.

Газетную статью в Washington Post прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова:

«То, что называется «война Запада против России до последнего украинца». Американские неолибералы уничтожили Украину и истребляют украинский народ. Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам».

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Стремясь еще больше накалить ситуацию, Вашингтон манипулирует заявлениями, что Украине будет сложнее получать такие объемы военной помощи, — пишет известный телеграм-канал readovkanews:

«Заявляя о возможном уменьшении объема поставок, США допускают, что могут отправить свои боевые истребители F-16 на Украину, которые сейчас находятся на вооружении у других стран».

О направлении Украине крупного пакета военной помощи может быть объявлено уже на следующей неделе, тогда же вероятны новые санкции против РФ, уведомила американская ежедневная газета Washington Post.

«Вот к чему такой извилистый путь для уничтожения ненужных денег? Может, те $10 млрд просто сжечь на площади возле Белого дома? Хоть американские бездомные согреются», — иронизирует в своем телеграм-канале российский журналист и политолог Руслан Осташко.

Как сообщало ИА REGNUM, США выделили Украине военную помощь и понуждают к активным боевым действиям с Россией для того, чтобы забрать как можно больше территории в ближайшие месяцы, прежде чем Киев сядет за стол переговоров.