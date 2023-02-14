Вашингтон, 14 февраля, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Сотрудника охраны посольства Великобритании в Берлине обвинили в шпионаже в пользу России. Об этом пишет Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По информации издания, 58-летний охранник, работавший в посольстве Великобритании в Берлине, признал себя виновным в нарушениях закона Великобритании о государственной тайне.

По информации сотрудников правоохранительных органов, обвиняемый отправил военному персоналу посольства России в Берлине письмо, в котором содержалась конфиденциальная информация.

Отмечается, что сотрудники службы безопасности Великобритании узнали о письме и организовали специальную операцию по поимке подозреваемого. Они завербовали «агентов-провокаторов», которые называли себя «Дмитрий» и «Ирина», один из них выдавал себя за гражданина России, другой — за офицера военной разведки России.

Уточняется, что подозреваемый был экстрадирован из Германии, ему было предъявлено обвинение в апреле 2022 года.

В материалах дела указано, что экс-охранник выражал поддержку президенту России Владимиру Путину и придерживался антизападных и антинатовских взглядов.