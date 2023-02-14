Сальдо: в Херсонскую область возвращаются люди, ранее покинувшие регион

Херсон, , 10:42 — REGNUM Власти Херсонской области фиксируют возвращение жителей, которые ранее покинули регион. Об этом 14 февраля сообщил врио главы области Владимир Сальдо в эфире телекомпании «Таврия».

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Постепенно люди уже сейчас возвращаются. Мы это видим по объёмам выпуска хлебобулочной продукции, количеству нефтепродуктов, которое продаётся. Идёт увеличение, а это говорит о том, что люди возвращаются», — сказал Сальдо.

По его словам, в регионе налаживается работа всех сфер жизнеобеспечения, растёт деловая активность.

Он отметил, что с 1 марта Херсонская область перейдёт на российские социальные стандарты помощи и поддержки населения. Эта работа будет включать материнский капитал, социальные и пенсионные выплаты, поддержку малоимущих граждан.

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