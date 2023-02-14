Одесса, Украина, , 10:46 — REGNUM В Киеве допускают расширение специальной военной операции (СВО) России на Одессу и Одесскую область. Об этом заявил советник главы одесской военной администрации Сергей Братчук в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Авиация в зоне СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, такой сценарий активно обсуждается на разных уровнях, в том числе и на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Речь зашла и, например, о непризнанном Приднестровье», — заявил Братчук.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные лица США предупредили руководство Украины о наступлении «поворотного момента» в конфликте с Россией и о том, что помощь бесконечной не будет.