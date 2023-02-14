Москва, 14 февраля, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Совет директоров VK одобрил потенциальную перерегистрацию с Британских Виргинских островов в Россию, сообщили в пресс-службе компании.

Иван Шилов ИА REGNUM «ВКонтакте»

«VK Company Limited объявляет о том, что 13 февраля совет директоров VK одобрил возможность редомициляции компании с Британских Виргинских островов в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перерегистрация может состояться при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований.

В этом случае, согласно законодательству РФ, VK станет международной публичной компанией и сможет продолжить деятельность в качестве юридического лица в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания VK объявила о подписании договора о приобретении 51% долей ООО «Медиум Кволити Продакшн», которое является одним из лидеров по производству цифрового видеоконтента в СНГ.

Отмечалось, что данная сделка позволит социальной сети укрепить позиции на рынке видеоконтента за счет эксклюзивных совместных проектов и шоу, которые будут производить специально для платформ VK Клипы, VK Видео и других медиаресурсов холдинга.