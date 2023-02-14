Киев, 14 февраля, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Информация опубликована 14 февраля на онлайн-ресурсе украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По информации украинских СМИ, причиной тревоги является взлет российских самолётов в Белоруссии.

Как передавало ИА REGNUM, официальные лица США предупредили руководство Украины о наступлении «поворотного момента» в конфликте с Россией и о том, что помощь бесконечной не будет.