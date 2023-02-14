Представители правых партий Швеции могут пойти на уступки Турции и поддержать экстрадицию курдов

Стокгольм, , 10:28 — REGNUM В Швеции представители правых партий могут поддержать идею об экстрадиции сторонников курдской оппозиции. Об этом 14 февраля заявила шведский европарламентарий Эвин Инчир в интервью порталу Euractive.

Курды Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По её словам, есть вероятность, что крайне правые из партии «Шведские демократы» могут пойти на уступки президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы выполнить условия для ратификации шведской заявки на вступление в НАТО.

Как полагает Инчир, Эрдоган блокирует членство Швеции в НАТО из-за внутриполитических проблем и предстоящих выборов в Турции, результаты которых, по её мнению, повлияют на судьбу шведской заявки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм намерен проводить политику, направленную на более глубокую интеграцию в НАТО.

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