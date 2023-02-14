Бишкек, 14 февраля, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева направлено на повторное рассмотрение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Верховном суде республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

«По ходатайству адвокатов Верховный суд направил дело Атамбаева на повторное рассмотрение», — приводит СМИ информацию источника.

Напомним, что в 2020 году экс-президента Киргизии приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. Суд также принял решение о конфискации его имущества. В 2022 году суд оправдал Алмазбека Атамбаева по двум уголовным делам. Экс-главу государства обвиняли в незаконной выдаче киргизских паспортов десяти гражданам Турции и в злоупотреблении должностным положением при строительстве школы.