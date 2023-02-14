Москва, 14 февраля, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается дать матерям и отцам, воспитывающим в одиночку детей до 6 лет, право получать места в детском саду без очереди, внесли в Госдуму депутаты от фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева и Олег Леонов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля (документ имеется в распоряжении редакции).

Андрей Александров для ИА REGNUM Детсад

Свою инициативу парламентарии объяснили тем, что родителю предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, и если одинокий родитель не выходит из декрета, то он теряет свое рабочее место. Они отметили, что если у одинокого родителя не получается устроить ребенка в детский сад, то он вынужден остаться с ним дома и искать средства к существованию.

Депутаты напомнили, что с 1 июля 2022 года государство выплачивает матерям-одиночкам пособие в размере от 50% до 100% прожиточного минимума. Вместе с тем, если женщина растит ребенка одна после развода, то она не признается матерью-одиночкой и не может претендовать на пособия, указали они.

«При этом очевидно, что граждане, которые могут быть признаны матерями-одиночками и претендовать на вышеупомянутые выплаты, не смогут на них прожить. Размер предоставляемых выплат для матерей-одиночек на детей до семи лет составляет половину регионального прожиточного минимума при условии, если ее доход не превышает размера прожиточного минимума на одного член семьи. <…> В этой связи представляется необходимым обеспечить социальные гарантии для одиноких родителей в виде гарантии внеочередного обеспечения детей местами в дошкольных образовательных организациях», — указано в сопроводительных материалах.

Напомним, в ноябре 2022 года Госдума приняла закон о преимущественном зачислении детей, живущих вместе в семье опекунов или усыновителей, в одну школу и детский сад. По нему администрация не вправе отказаться от зачисления ребенка в школу или детский сад, если в них уже ходит кто-то из его семьи.