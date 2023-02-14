Донецк, 14 февраля, 2023, 10:22 — ИА Регнум. ВСУ за прошедшие сутки 81 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 14 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 81 факте ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что на донецком направлении ВСУ совершили 53 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, на горловском — 21 обстрел из артиллерии 155 и 152 мм, на ясиноватском — семь обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм.

Всего ВСУ выпустили за сутки по территории ДНР 419 единиц различных боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны ВСУ за прошедшие сутки ранения получили пять мирных жителей.