Москва, 14 февраля, 2023, 10:18 — ИА Регнум. ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержала участников преступной группы, которая занималась легализацией мигрантов через фиктивные браки и установление отцовства. Об этом 14 февраля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Пресечена противоправная деятельность межрегиональной группы, специализировавшейся на организации незаконного пребывания граждан иностранных государств на территории Московского и Липецкого регионов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники изготавливали мигрантам поддельные документы, содействовали в заключении фиктивных браков, установлении отцовства над детьми из числа российских граждан. Целью этой деятельности была легализация иностранцев на территории России.

В результате операции задержаны организатор и четыре участника преступной группы. Сейчас в отношении них проводятся следственные действия.

В ведомстве также сообщили, что организатор заключён под стражу. В рамках уголовного дела допрошены более 30 свидетелей, проведено 45 обысков, в ходе которых изъяты поддельные миграционные документы и другие улики. Кроме того, прекращена деятельность подпольной типографии по изготовлению печатей, штампов, бланков официальных документов.