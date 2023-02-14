Названо число состоящих на учете в Соцфонде России пенсионеров

Москва, , 10:19 — REGNUM Число пенсионеров, состоящих на учете в Социальном фонде России, снизилось за год на 0,6%. Об этом 14 февраля пишет РБК.

Пенсионер Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По информации издания, согласно данным на 1 января 2023 года, число пенсионеров, которые состоят на учете в Социальном фонде России, составило 41,78 млн человек, в результате за год количество пенсионеров уменьшилось на 232 тысячи человек (минус 0,6%).

Уточняется, что уменьшение количества пенсионеров замедлилось более чем в четыре раза в сравнении с 2021 годом. Тогда оно достигло 970 тысяч человек.

Отмечается, что в 2022 году зафиксировано резкое уменьшение числа работающих пенсионеров. Их число снизилось за год на 600 тысяч человек (минус порядка 7%) и составило 7,9 млн человек.

По информации издания, по результатам 2022 года темпы роста выплат пенсии превысили инфляцию. Средняя величина страховой пенсии по старости достигла 20,6 тысячи рублей, что на 14% больше показателя 2021 года, социальной пенсии — 12,1 тысячи рублей (плюс 18,9%), средняя величина выплат по инвалидности увеличилась на 12,5 тысячи рублей (плюс 13%).