Херсон, 14 февраля, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Пособники Украины, задержанные в Херсонской области, быстро соглашаются содействовать российским военным. Об этом врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил в эфире херсонской телекомпании «Таврия».

Сергей Гунеев/POOL/ТАСС Глава Херсонской области Владимир Сальдо

По его словам, корректировщики и «ждуны» — люди, ожидающие прихода ВСУ, — тут же перековываются, когда попадают в руки правоохранителей.

«Они долго не сопротивляются, геройство заканчивается сразу же, и они уже работают на нужды наших военных», — сказал Сальдо.

Деятельность военных структур в регионе вселяет уверенность в том, что он находится под серьёзной защитой, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Сальдо заявил, что пособники украинских войск будут привлечены к ответственности после освобождения Херсона от ВСУ.