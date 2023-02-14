Ижевск, 14 февраля, 2023, 10:20 — ИА Регнум. В Удмуртии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, погибли два человека. Об этом сообщили 14 февраля в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что ДТП произошло около 08:57 на 229-м километре федеральной автодороги в Якшир-Бодьинском районе.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Volkswagen выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом Neoplan, который следовал по маршруту Глазово — Ижевск.

В результате происшествия погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Водитель автобуса получил травмы, он доставлен в медицинское учреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Новокузнецка начала проверку в школе №2, из которой 13 февраля утром с торжественно-патриотической линейки доставили в больницу более 20 детей с признаками респираторного отравления.