В МИД РФ назвали заявления Кишинева о плане России по дестабилизации Молдавии необоснованными

Москва, , 10:01 — REGNUM Заявления Кишинева о «плане России по дестабилизации ситуации в Молдавии» не обоснованы и бездоказательны, говорится в распространенном 14 февраля комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подобные утверждения являются абсолютно необоснованными и бездоказательными», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что такие утверждения выстроены в духе классических приемов, которыми нередко пользуются США, другие страны Запада и Украина.

«Сначала обвинить со ссылкой на якобы закрытую разведывательную информацию, которую невозможно проверить, а затем использовать ее для оправдания собственных незаконных действий», — заключила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о наличии доказательств версии Киева о том, что Россия собиралась предпринимать действия для дестабилизации ситуации в Кишинёве. Для этого в том числе были намерены привлечь диверсантов, считает она.

Президент Молдавии подчеркнула, что эти планы подготовлены к реализации в ближайшее время.

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