Москва, 14 февраля, 2023, 09:51 — ИА Регнум. Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв рекомендует серьезно отнестись к докладу и дискуссиям на Мюнхенской конференции и назвал её опасной для мира.

Дарья Драй ИА REGNUM Константин Косачёв

«И к докладу, и к предстоящим дискуссиям на конференции следует относиться серьезно, как к источнику новых безответственных решений, делящих безопасность, и вытекающих из этого новых глобальных угроз», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

При этом, по его мнению, относиться к мюнхенским дискуссиям всерьёз как к истине в последней инстанции совершенно точно нельзя.

«Это будет точкой зрения сильных, но далеко не всемогущих государств, одержимых идеей собственной исключительности и якобы вытекающего из нее права подчинять своей воле и своим интересам весь остальной мир», — полагает сенатор.

По его убеждению, Мюнхенская конференция «опасна для мира».

«Так и следует к ней относиться сейчас и далее, не повторяя прошлых ошибок», — убежден парламентарий.

Но главное, по словам Косачёва, следует продолжать генерировать собственную программу строительства будущего мироустройства, программу институализации многополярности, без которой невозможна по-настоящему неделимая и коллективная безопасность. Избавимся от иллюзий.

«Забудем о Мюнхене. Миру нужна новая повестка международных отношений», — предложил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на конец недели намечено проведение очередной Мюнхенской конференции по безопасности.