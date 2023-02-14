Москва, 14 февраля, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Законопроект, вводящий на уровень закон понятие «зоозащитник», а также о возможности регионов устанавливать для такой категории граждан льготы, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Собака

Предлагаемыми поправками дается определение, что зоозащитник — «физическое лицо, осуществляющее свою добровольческую деятельность в сфере организации и предоставлении помощи безнадзорным и приютским животным».

Кроме того, согласно изменениям, органы государственной власти субъектов РФ могут разрабатывать и реализовывать государственные региональные программы оказания зоозащитникам, проживающим на территории региона, государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг и социальных пособий.

Работа зоозащитников трудна и часто не получает поддержки от государства, принятие закона позволит повысить статус зоозащитников, а также даст возможности региональным властям оказывать им поддержку, отмечают авторы.