Киев, 14 февраля, 2023, 09:25 — ИА Регнум. В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях третий день подряд планируется не отключать электричество, сообщили 14 февраля в украинском энергохолдинге ДТЭК.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Отмечается, что «Укрэнерго» не предоставляло ограничений потребления электроэнергии.

«Это позволяет не отключать … свет в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях», — сообщили в энергохолдинге.

Вместе с тем в некоторых энергоузлах возможны стабилизационные отключения по графику из-за повреждения сетей НЭК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине были сняты все лимиты на потребление электроэнергии. Это решение приняло «Укрэнерго».

При этом из-за холодной погоды в настоящее время потребление электроэнергии остается высоким. Поэтому в ряде регионов страны, в том числе в Одесской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях и в Киеве, могут происходить аварийные отключения электроснабжения.