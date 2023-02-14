Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Официальные лица США предупредили руководство Украины о наступлении «поворотного момента» в конфликте с Россией и о том, что помощь бесконечной не будет, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Настал критический момент для того, чтобы изменить «траекторию войны», отмечает издание. США усиливают давление на Киев с тем, чтобы ВСУ добивались более «значительных успехов на поле боя». Одновременно с этим Вашингтон и его союзники направляют Украине больше военной помощи.

Администрация президента США Джо Байдена обещала поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», однако в Белом доме считают, что недавние пакеты помощи от США и союзников дают Киеву «лучший шанс» на решительное изменение хода конфликта. Многие консерваторы в палате представителей Конгресса США, возглавляемой республиканцами, пообещали прекратить поддержку.

«Мы будем продолжать пытаться внушить им, что мы не можем делать всё и вся вечно», — приводит издание слова высокопоставленного чиновника администрации США об украинских лидерах.

Он пояснил, что фраза «столько, сколько потребуется», относится к масштабу конфликта, но не к объёму помощи.

Конфликт стал рутинным, ни одна из сторон не одерживает верх. В американской администрации полагают, что переломный момент наступит весной. Ожидается, что Россия начнёт наступление, а Украина — контрнаступление в попытке вернуть потерянные территории. При этом аналитики США предупреждают о невозможности для Киева и перейти в контрнаступление, и удерживать Артёмовск. Американская сторона призывает Киев сосредоточиться на весеннем контрнаступлении.

В январе, говорится в публикации, высокопоставленные представители Вашингтона в резких выражениях довели до сведения Киева «критический характер следующих нескольких месяцев». Это были заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер, заместитель госсекретаря Уэнди Шерман и заместитель министра обороны Колин Каль, посетившие Украину.