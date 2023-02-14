Вашингтон, 14 февраля, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Официальные лица США предупредили руководство Украины о наступлении «поворотного момента» в конфликте с Россией и о том, что помощь бесконечной не будет, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Настал критический момент для того, чтобы изменить «траекторию войны», отмечает издание. США усиливают давление на Киев с тем, чтобы ВСУ добивались более «значительных успехов на поле боя». Одновременно с этим Вашингтон и его союзники направляют Украине больше военной помощи.

Администрация президента США Джо Байдена обещала поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», однако в Белом доме считают, что недавние пакеты помощи от США и союзников дают Киеву «лучший шанс» на решительное изменение хода конфликта. Многие консерваторы в палате представителей Конгресса США, возглавляемой республиканцами, пообещали прекратить поддержку.

«Мы будем продолжать пытаться внушить им, что мы не можем делать всё и вся вечно», — приводит издание слова высокопоставленного чиновника администрации США об украинских лидерах.

Он пояснил, что фраза «столько, сколько потребуется», относится к масштабу конфликта, но не к объёму помощи.

Конфликт стал рутинным, ни одна из сторон не одерживает верх. В американской администрации полагают, что переломный момент наступит весной. Ожидается, что Россия начнёт наступление, а Украина — контрнаступление в попытке вернуть потерянные территории. При этом аналитики США предупреждают о невозможности для Киева и перейти в контрнаступление, и удерживать Артёмовск. Американская сторона призывает Киев сосредоточиться на весеннем контрнаступлении.

В январе, говорится в публикации, высокопоставленные представители Вашингтона в резких выражениях довели до сведения Киева «критический характер следующих нескольких месяцев». Это были заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер, заместитель госсекретаря Уэнди Шерман и заместитель министра обороны Колин Каль, посетившие Украину.