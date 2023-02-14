Москва, 14 февраля, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над нейтральными водами Берингова моря, сообщили 14 февраля в Министерстве обороны России.

Дарья Драй ИА REGNUM Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Берингова моря», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что общая продолжительность полета составила более семи часов.

Российские ракетоносцы летели в сопровождении истребителей Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Напомним, экипажи самолётов дальней авиации Воздушно-космических сил России в 2022 году совершили более 80 самолёто-вылетов на боевое патрулирование в стратегически важные для страны регионы мира, в том числе в районы над акваториями Северного Ледовитого и Тихого океанов, Чёрного и Балтийского морей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее норвежская разведывательная служба (NIS) в ежегодном докладе отметила, что корабли российского Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту.

Сообщалось, что центральная часть ядерного потенциала установлена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях. По данным норвежской разведки, после начала спецоперации на Украине «важность ядерного оружия для России существенно возросла».

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