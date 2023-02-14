Москва, 14 февраля, 2023, 09:11 — ИА Регнум. В Москве скончался 90-летний Валентин Хатунцев — заслуженный пилот СССР, который руководил экипажем самолёта президента Южного Йемена — Али Насера Мухаммеда. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в полиции.

Виктор Кошевой, Валентин Мастюков/ТАСС Али Насер Мухаммед

Двенадцатого февраля в своей квартире в районе Ховрино на севере столицы ушёл из жизни заслуженный пилот СССР Хатунцев Валентин Семенович. Мужчина всего один день не дожил до своего 91-летия. Его тело обнаружили родственники.

«В квартире на улице Петрозаводской было обнаружено тело 90-летнего мужчины, причиной смерти предположительно стала острая сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Валентин Хатунцев много лет работал пилотом, был командиром корабля и командиром эскадрильи, а также пилотом-инспектором. Он летал на самолётах По-2, Ли-2, Ту-104 и стал одним из первых, кто освоил Ту-154. Хатунцев успел полетать на всех версиях этой модели, от самых «сырых» до Ту-154М.

В начале 1970-х Валентин Семёнович был допущен к международным полётам, он вошёл в состав одного из пяти экипажей, осуществляющих рейсы в Восточную Европу. Позже география полётов расширилась и экипаж Хатунцева стал летать в Индию, Лаос, Вьетнам и другие страны. За успешное освоение Африки и Юго-Восточной Азии на самолете Ту-154 Валентин Семёновоч был удостоен ордена Трудового Красного Знамени.

ТУ-154 для президента

В 1981 году президент Южного Йемена Али Насер Мухаммед купил у «Аэрофлота» один из новых самолётов Ту-154, а Хатунцева назначили шеф-пилотом этого судна. Так Валентин Семёнович на два года стал личным пилотом президента. Сам лётчик вспоминал этот период как особенно интересный, он выполнял рейсы по Африке и Юго-Восточной Азии.

Валентин Хатунцев побывал во всех горячих точках, в том числе в Афганистане и Ливане. Он принимал участие в экспедиции в Южную Америку, длинный маршрут проходил через Ирландию и Канаду, а посадка состоялась в столице Кубы — Гаване. Хатунцев участвовал в спецполётах из Гаваны в Никарагуа, там тоже была горячая точка.

За свою 37-летнюю карьеру пилот провёл в воздухе 19 000 часов. Своим богатым профессиональным опытом Валентин Хатунцев делился с коллегами и обучал начинающих пилотов. Одним из его учеников был Александр Колдунов — сын командующего ПВО страны (1978–1987) и главного маршала авиации СССР (1984–1987 года) Александра Ивановича Колдунова.