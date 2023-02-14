В МИД РФ заявили, что Москва не видит нерешаемых задач в поставках Турции С-400

Москва, , 09:17 — REGNUM Кремль не видит нерешаемых задач в вопросе поставки Турции второго полка зенитной ракетной системы С-400. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД Российской Федерации Юрий Пилипсон.

ЗРС С-400 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Нерешаемых задач на пути реализации этого проекта не видим», — приводит его слова РИА Новости.

Дипломат также отметил, что этот вопрос предусматривает поддержание определенной «информационной гигиены» в публичном пространстве для того, чтобы не допустить ущерба национальным интересам как России, так и заказчика.

Он добавил, что некоторые страны применяют к России санкции, и это делается не для защиты прав человека и демократии, а для устранения конкурента на рынке оружия.

Пилипсон уточнил, что вопросы взаиморасчетов по данной сделке вряд ли относятся к сфере популярного освещения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что приобретенные Анкарой у России С-400 никому не угрожают. Они используются только для защиты в случае возникновения желания у кого бы то ни было направить на страну ракеты.

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