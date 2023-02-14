Захарова: неолибералы США уничтожили Украину и истребляют украинский народ

Москва, , 09:07 — REGNUM Амбиции Соединенных Штатов привели к огромным жертвам и уничтожению Украины, сообщила 14 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Американские неолибералы уничтожили Украину и истребляют украинский народ. Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам», — написала дипломат в телеграм-канале.

Таким образом она прокомментировала слова одного из чиновников Белого дома о том, что «американские чиновники давят на Киев, чтобы он более активно вел боевые действия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Украина нуждается в скорейшей поставке западного оружия.

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