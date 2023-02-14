Штат Мичиган, США, 14 февраля, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Подозреваемый в нападении на кампус Университета штата Мичиган найден мёртвым. Характер повреждений на его теле указывает на самоубийство, сообщает 14 февраля CNN.

Университет штата Мичиган

Стрельба на территории университета произошла вечером 13 февраля. По данным полиции, в результате погибли три человека, ещё пятеро получили ранения.

Три человека были застрелены в двух разных местах, рассказал представитель службы безопасности вуза Крис Розман. Двоих погибших нашли в учебном корпусе Берки-холл, ещё одного — в офисе студенческого профсоюза. Пока неясен мотив нападения.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы определить это, но на данный момент мы понятия не имеем», — сказал Розман.

Личность подозреваемого в нападения пока не установлена. Ранее полиция описала его как невысокого темнокожего мужчину в джинсовой куртке и синей бейсболке. Личности погибших и пострадавших не раскрываются.

Пятеро пострадавших госпитализированы. Некоторые из них получили ранения, опасные для жизни.