Москва, 14 февраля, 2023, 08:52 — ИА Регнум. Иностранные государства на фоне спецоперации проявляют особый интерес к вертолетам Ми-171Ш и Ка-52Э, истребителям Су-35 и Су-57Э, а также танкам Т-90М и оперативно-тактическим комплексам «Искандер-Э». Об этом заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Комплекс «Искандер-М»

По его словам, зарубежные страны внимательно отслеживают информацию о фактах боевого применения военной техники и вооружения, изучая официальные материалы, публикуемые Министерством обороны Российской Федерации и российскими корреспондентами.

«При этом стоит отметить, что в последнее время вырос интерес наших партнеров к современной российской продукции, в частности, вертолетам Ка-52Э и Ми-171Ш, истребителям Су-57Э и Су-35, оперативно-тактическим комплексам «Искандер-Э», танкам Т-90М «Прорыв», — приводит слова Михеева РИА Новости.

Он отметил, что зарубежные партнеры также интересуются боевыми машинами поддержки танков, тяжелой огнеметной системой «ТОС-1А», беспилотными летательными аппаратами «Орион-Э» и «Орлан-10Е», управляемым боеприпасом для ствольной артиллерии, береговыми ракетными комплексами, ракетными системами Club-N и Club-S, ЗРК типа «Тор», ЗРК «Викинг», ЗРПК «Панцирь-С1», ПЗРК «Верба» и «Игла-С», различными средствами радиоэлектронной борьбы, в том числе комплексами борьбы с дронами.

Михеев добавил, что специалисты «Рособоронэкспорта» проводят для зарубежных клиентов презентации и показы на основании экспортной документации продвигаемых образцов.