Марочко: бойцы ВСУ бегут с позиций у Артёмовска, бросая технику

Луганск, , 08:51 — REGNUM Бойцы ВСУ в ряде случаев панически бегут со своих позиций в районе Артёмовска, это фиксируют российские военные, сообщил 14 февраля военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Военнослужащие ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ © Алексей Майшев/РИА Новости

По его словам, действия украинских военных «носят хаотичный характер, с явными признаками паники». Они бросают на огневых рубежах вооружение и технику.

«В результате успешных действий наступательного характера нашими штурмовыми подразделениями выявлено бегство украинских боевиков с ранее занимаемых позиций», — написал Марочко в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в Минобороны России заявили об освобождении посёлка Красная Гора под Артёмовском (до 1924 года — Бахмут). Власти ДНР назвали это прологом к дальнейшему овладению городом.