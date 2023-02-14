Москва, 14 февраля, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Россия готова проработать заявки на поставку Турции боевой авиации, заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство иностранных дел России

По его словам, в случае предметной заинтересованности Турции в приобретении российской продукции военного назначения, в том числе в сфере боевой авиации, российские профильные ведомства проработают такие запросы.

При этом дипломат подчеркнул, что российские предприятия в состоянии полностью закрыть потребности своей армии.

«При этом не исключаем возможность использования чужих наработок», — сказал он РИА Новости.

Напомним, ранее замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведке Брайан Нельсон в ходе своего выступления в Стамбуле вынес предупреждение Турции. По его словам, страна рискует, сотрудничая с Россией, и в случае продолжения взаимодействия Вашингтон, вполне вероятно, введёт санкции в отношение Анкары.

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