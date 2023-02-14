Москва, 14 февраля, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Российская Федерация, в отличие от западных стран, не продает другим государствам вооружение для того, чтобы стравливать народы в угоду своим целям. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

Валерий Шарифулин/ТАСС Юрий Пилипсон

«Принципиальное отличие российских подходов к военно-техническому сотрудничеству с другими странами — категорическое неприятие злоупотреблений оправданными потребностями партнеров в обеспечении собственной безопасности», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что, в отличие от некоторых государств, которые не брезгуют нечистоплотными методами угроз и шантажа для получения прибыли, Российская Федерация помогает другим, руководствуется принципами невмешательства во внутренние дела и суверенного равенства.

«Важно и то, что мы не продаем оружие, чтобы заведомо стравливать народы в угоду собственным целям. Наше военно-техническое сотрудничестве имеет сугубо прикладное значение», — подчеркнул Пилипсон.

Как передавало ИА REGNUM, заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что стремление Северной Кореи укреплять свою боевую мощь, в том числе планы по запуску первого военного спутника, является реакцией на беспрецедентное давление Южной Кореи и США.