Москва, , 08:31 — REGNUM Первый заместитель министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян может уйти в отставку в марте 2023 года после окончания контракта. Об этом 14 февраля сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.

Александр Чуприян © Евгений Биятов/РИА Новости

По информации издания, Чуприян рассказал о своем планируемом уходе в ходе селекторного совещания в министерстве.

Уточняется, что его может сменить советник министра Даниил Мартынов, который ранее служил в Центре специального назначения ФСБ группе «Альфа», принимал участие в антитеррористических операциях в Чечне, отвечал за безопасность главы Чечни Рамзана Кадырова, а в 2013 году был назначен помощником Кадырова по силовому блоку. Отмечается, что в 2017 году Мартынов был назначен на должность заместителя начальника чеченского управления Федеральной службы войск Нацгвардии, а в 2022 году занял пост советника министра. В 2020 году он был внесен в санкционный список США.

Как передавало ИА REGNUM, в Турции, где произошла серия разрушительных землетрясений, продолжают работать российские спасатели.